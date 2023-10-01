Директория на компаниите
Julius Baer
Работите тук? Заявете вашата компания

Julius Baer Заплати

Заплатата в Julius Baer варира от $45,074 общо възнаграждение годишно за Инвестиционен банкер в долния край до $213,714 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Julius Baer. Последно актуализирано: 9/6/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
Median $162K

Фул-стак софтуер инженер

Специалист по данни
$47.7K
Информационен технолог (ИТ)
$175K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Инвестиционен банкер
$45.1K
Проектен мениджър
$167K
Мениджър софтуерно инженерство
$214K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Julius Baer е Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $213,714. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Julius Baer е $164,568.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Julius Baer

Свързани компании

  • SoFi
  • Snap
  • Flipkart
  • Lyft
  • Uber
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси