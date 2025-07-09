Директория на компаниите
JSW
Работите тук? Заявете вашата компания

JSW Заплати

Заплатата в JSW варира от $9,738 общо възнаграждение годишно за Административен асистент в долния край до $99,500 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на JSW. Последно актуализирано: 9/6/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Административен асистент
$9.7K
Софтуерен инженер
$99.5K
Мениджър софтуерно инженерство
$93.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в JSW е Софтуерен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $99,500. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в JSW е $93,419.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за JSW

Свързани компании

  • Pinterest
  • Tesla
  • Facebook
  • Apple
  • Lyft
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси