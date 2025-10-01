Директория на компаниите
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson Софтуерен инженер Заплати в San Francisco Bay Area

Възнаграждението за Софтуерен инженер in San Francisco Bay Area в Johnson & Johnson варира от $197K на year за 24 до $265K на year за 30. Медианният year пакет за възнаграждение in San Francisco Bay Area възлiza на $190K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Johnson & Johnson. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
23
Software Engineer(Начално ниво)
$ --
$ --
$ --
$ --
24
Senior Software Engineer
$197K
$178K
$5K
$14K
25
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
26
Staff Software Engineer
$206K
$179K
$13.2K
$14K
$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

Какви са кариерните нива в Johnson & Johnson?

Включени длъжности

Фул-стак софтуер инженер

Системс инженер

ЧЗВ

Други ресурси