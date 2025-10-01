Възнаграждението за Софтуерен инженер in New York City Area в Johnson & Johnson варира от $81.6K на year за 23 до $116K на year за 24. Медианният year пакет за възнаграждение in New York City Area възлiza на $95K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Johnson & Johnson. Последна актуализация: 10/1/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
23
$81.6K
$78.3K
$2.5K
$810
24
$116K
$108K
$0
$7.7K
25
$ --
$ --
$ --
$ --
26
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
