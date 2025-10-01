Възнаграждението за Софтуерен инженер in Israel в Johnson & Johnson възлiza на ₪472K на year за 23. Медианният year пакет за възнаграждение in Israel възлiza на ₪472K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Johnson & Johnson. Последна актуализация: 10/1/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
23
₪472K
₪436K
₪0
₪36.3K
24
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
25
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
26
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
