Johnson & Johnson
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • Ireland

Johnson & Johnson Софтуерен инженер Заплати в Ireland

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Ireland в Johnson & Johnson възлiza на €73.4K на year за 24. Медианният year пакет за възнаграждение in Ireland възлiza на €74.1K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Johnson & Johnson. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
23
Software Engineer(Начално ниво)
€ --
€ --
€ --
€ --
24
Senior Software Engineer
€73.4K
€70.9K
€0
€2.5K
25
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
26
Staff Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
€142K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Какви са кариерните нива в Johnson & Johnson?

Включени длъжности

Фул-стак софтуер инженер

Системс инженер

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Софтуерен инженер at Johnson & Johnson in Ireland sits at a yearly total compensation of €90,659. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Johnson & Johnson for the Софтуерен инженер role in Ireland is €80,391.

Други ресурси