Johnson & Johnson
Johnson & Johnson Софтуерен инженер Заплати в Greater Bengaluru

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Greater Bengaluru в Johnson & Johnson възлиза на ₹1.76M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Johnson & Johnson. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна заплата
company icon
Johnson & Johnson
Data Engineer
Bengaluru, KA, India
Общо годишно
₹1.76M
Ниво
23
Основна
₹1.76M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Години в компанията
2 Години
Години опит
3 Години
Какви са кариерните нива в Johnson & Johnson?

₹13.95M

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

Допринеси

Включени длъжности

Фул-стак софтуер инженер

Системс инженер

ЧЗВ

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Софтуерен инженер på Johnson & Johnson in Greater Bengaluru ligger på en årlig total ersättning på ₹4,044,086. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Johnson & Johnson för Софтуерен инженер rollen in Greater Bengaluru är ₹1,763,539.

