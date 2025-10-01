Възнаграждението за Механичен инженер in San Francisco Bay Area в Johnson & Johnson варира от $117K на year за 23 до $305K на year за 30. Медианният year пакет за възнаграждение in San Francisco Bay Area възлiza на $175K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Johnson & Johnson. Последна актуализация: 10/1/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
23
$117K
$112K
$0
$4.8K
24
$179K
$149K
$17.5K
$12.5K
25
$165K
$146K
$4.5K
$13.7K
26
$216K
$179K
$16.3K
$20.5K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включени длъжностиПодай нова длъжност