Johnson & Johnson
Johnson & Johnson Механичен инженер Заплати в Greater Los Angeles Area

Възнаграждението за Механичен инженер in Greater Los Angeles Area в Johnson & Johnson възлiza на $88.3K на year за 23. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Los Angeles Area възлiza на $128K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Johnson & Johnson. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
23
Engineer 1
$88.3K
$82.4K
$0
$5.9K
24
Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
25
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
26
Staff Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Какви са кариерните нива в Johnson & Johnson?

Quality Engineer

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Механичен инженер at Johnson & Johnson in Greater Los Angeles Area sits at a yearly total compensation of $217,700. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Johnson & Johnson for the Механичен инженер role in Greater Los Angeles Area is $128,000.

