Възнаграждението за Специалист по данни in New York City Area в Johnson & Johnson варира от $92.4K на year за 23 до $232K на year за 30. Медианният year пакет за възнаграждение in New York City Area възлiza на $220K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Johnson & Johnson. Последна актуализация: 10/1/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
23
$92.4K
$92.4K
$0
$0
24
$182K
$159K
$10K
$12.3K
25
$236K
$174K
$30K
$32.5K
26
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
