Johnson & Johnson
Johnson & Johnson Специалист по данни Заплати в Greater Boston Area

Възнаграждението за Специалист по данни in Greater Boston Area в Johnson & Johnson възлiza на $98.6K на year за 23. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Boston Area възлiza на $100K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Johnson & Johnson. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
23
Data Scientist
$98.6K
$95K
$0
$3.6K
24
Senior Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
25
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
26
Staff Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Допринеси
Какви са кариерните нива в Johnson & Johnson?

Включени длъжности

Biostatistician

Health Informatics

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Специалист по данни в Johnson & Johnson in Greater Boston Area е с годишно общо възнаграждение от $205,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Johnson & Johnson за позицията Специалист по данни in Greater Boston Area е $100,000.

Други ресурси