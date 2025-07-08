Директория на компаниите
Jockey
Jockey Заплати

Заплатата в Jockey варира от $89,550 общо възнаграждение годишно за Маркетингови операции в долния край до $100,500 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Jockey. Последно актуализирано: 11/26/2025

Маркетингови операции
$89.6K
Софтуерен инженер
$101K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Jockey е Софтуерен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $100,500. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Jockey е $95,025.

Други ресурси

