Jockey International
Jockey International Заплати

Заплатата в Jockey International варира от $54,725 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $59,496 за Анализатор на данни в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Jockey International. Последно актуализирано: 11/26/2025

Анализатор на данни
$59.5K
Софтуерен инженер
$54.7K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Jockey International е Анализатор на данни at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $59,496. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Jockey International е $57,111.

Други ресурси

