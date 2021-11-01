Директория на компаниите
Javis
Работите тук? Заявете вашата компания

Javis Заплати

Заплатата в Javis варира от $12,363 общо възнаграждение годишно за Мениджър софтуерно инженерство в долния край до $223,875 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Javis. Последно актуализирано: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Продуктов мениджър
$48.8K
Софтуерен инженер
$224K
Мениджър софтуерно инженерство
$12.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Javis е Софтуерен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $223,875. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Javis е $48,825.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Javis

Свързани компании

  • Square
  • Coinbase
  • PayPal
  • Intuit
  • Netflix
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси