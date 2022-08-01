Директория на компаниите
January Technologies
January Technologies Заплати

Заплатата в January Technologies варира от $142,000 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $310,545 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на January Technologies. Последно актуализирано: 9/14/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $142K
Човешки ресурси
Median $241K
Операции с персонал
$281K

Мениджър софтуерно инженерство
$311K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в January Technologies е Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $310,545. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в January Technologies е $261,200.

