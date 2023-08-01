Директория на компаниите
jambit
Работите тук? Заявете вашата компания
Топ прозрения
  • Споделете нещо уникално за jambit, което може да помогне на други (напр. съвети за интервю, избор на екипи, уникална култура и т.н.).
    • За нас

    jambit is a software service provider that offers the conception and development of tailor-made software solutions. They rely on solid industry expertise and state-of-the-art technological know-how.

    https://jambit.com
    Уебсайт
    1999
    Година на основаване
    302
    Брой служители
    $50M-$100M
    Прогнозни приходи
    Централа

    Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

    Абонирайте се за верифицирани оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

    Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

    Препоръчани работни места

      Не са намерени препоръчани работни места за jambit

    Свързани компании

    • Spotify
    • Intuit
    • Snap
    • Pinterest
    • Netflix
    • Вижте всички компании ➜

    Други ресурси