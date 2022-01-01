Директория на компаниите
Jacobs
Jacobs Заплати

Диапазонът на заплатите на Jacobs варира от $44,786 в общо възнаграждение годишно за Продажби в долния край до $194,000 за Ръководител на проект в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Jacobs. Последна актуализация: 8/19/2025

$160K

Софтуерен инженер
L1 $101K
L2 $99.7K
L3 $123K

Пълнофункционален софтуерен инженер

Строителен инженер
L1 $71.8K
L2 $103K
L3 $107K

Транспортен инженер

Конструктивен инженер

Машинен инженер
L1 $69.4K
L3 $108K

Ръководител на проект
L3 $143K
L5 $194K
Експерт по данни
Median $148K
Аерокосмически инженер
Median $108K
Анализатор по киберсигурност
Median $80K
Счетоводител
$133K
Бизнес анализатор
$69.7K
Бизнес развитие
$85.2K
Химически инженер
$84.6K
Електроинженер
$60.2K
Геоложки инженер
$70.6K
Хардуерен инженер
$137K
Информационен технолог (ИТ)
$70.4K
Консултант по управление
$124K
MEP инженер
$129K
Продуктов мениджър
$98.5K
Ръководител на програма
$146K
Продажби
$44.8K
Ръководител софтуерно инженерство
$176K
Архитект на решения
$184K

Архитект на данни

ЧЗВ

De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Jacobs is $104,834.

Други ресурси