Jacksonville Transportation Authority
Средното общо възнаграждение за Счетоводител in United States в Jacksonville Transportation Authority варира от $62.3K до $90.4K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Jacksonville Transportation Authority. Последна актуализация: 10/31/2025

Средно общо възнаграждение

$70.7K - $82.1K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$62.3K$70.7K$82.1K$90.4K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Jacksonville Transportation Authority?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Счетоводител в Jacksonville Transportation Authority in United States е с годишно общо възнаграждение от $90,440. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Jacksonville Transportation Authority за позицията Счетоводител in United States е $62,320.

