Средното общо възнаграждение за Архитект на решения in United States в Jackson National Life Insurance Company варира от $109K до $152K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Jackson National Life Insurance Company. Последна актуализация: 9/26/2025

Средно общо възнаграждение

$117K - $138K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$109K$117K$138K$152K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Jackson National Life Insurance Company?

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Архитект на решения at Jackson National Life Insurance Company in United States sits at a yearly total compensation of $152,100. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Jackson National Life Insurance Company for the Архитект на решения role in United States is $109,200.

