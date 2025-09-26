Директория на компаниите
Jackson National Life Insurance Company
Jackson National Life Insurance Company Софтуерен инженер Заплати

Средното общо възнаграждение за Софтуерен инженер in United States в Jackson National Life Insurance Company варира от $141K до $201K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Jackson National Life Insurance Company. Последна актуализация: 9/26/2025

Средно общо възнаграждение

$160K - $182K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$141K$160K$182K$201K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

$160K

Какви са кариерните нива в Jackson National Life Insurance Company?

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Jackson National Life Insurance Company in United States е с годишно общо възнаграждение от $200,600. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Jackson National Life Insurance Company за позицията Софтуерен инженер in United States е $141,100.

