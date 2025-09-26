Средното общо възнаграждение за Information Technologist (IT) в Jackson National Life Insurance Company варира от $49.3K до $69K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Jackson National Life Insurance Company. Последна актуализация: 9/26/2025
Средно общо възнаграждение
Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!