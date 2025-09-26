Директория на компаниите
Jabil
Jabil Софтуерен инженер Заплати

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Taiwan в Jabil варира от NT$1.25M на year за Software Engineer II до NT$1.63M на year за Senior Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Taiwan възлiza на NT$1.4M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Jabil. Последна актуализация: 9/26/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Junior Software Engineer
(Начално ниво)
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer I
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer II
NT$1.25M
NT$1.21M
NT$0
NT$42.8K
Software Engineer III
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$5.09M

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Какви са кариерните нива в Jabil?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Jabil in Taiwan е с годишно общо възнаграждение от NT$2,833,786. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Jabil за позицията Софтуерен инженер in Taiwan е NT$1,193,556.

