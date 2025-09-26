Директория на компаниите
Jabil
  • Заплати
  • Механичен инженер

  • Всички заплати в Механичен инженер

Jabil Механичен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Механичен инженер in United States в Jabil възлиза на $135K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Jabil. Последна актуализация: 9/26/2025

Средна заплата
company icon
Jabil
Product Engineer
Boston, MA
Общо годишно
$135K
Ниво
Mechanical Engineer IV
Основна
$135K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
6 Години
Години опит
8 Години
Какви са кариерните нива в Jabil?

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Механичен инженер в Jabil in United States е с годишно общо възнаграждение от $185,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Jabil за позицията Механичен инженер in United States е $120,000.

