Jabil
Jabil Хардуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Хардуерен инженер in Taiwan в Jabil възлиза на NT$1.94M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Jabil. Последна актуализация: 9/26/2025

Средна заплата
company icon
Jabil
Lead Design Engineer
Taipei, TP, Taiwan
Общо годишно
NT$1.94M
Ниво
4
Основна
NT$1.94M
Stock (/yr)
NT$0
Бонус
NT$0
Години в компанията
2 Години
Години опит
9 Години
Какви са кариерните нива в Jabil?

NT$5.09M

Последни подадени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Хардуерен инженер в Jabil in Taiwan е с годишно общо възнаграждение от NT$2,256,190. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Jabil за позицията Хардуерен инженер in Taiwan е NT$1,896,510.

