  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • Greater London Area

iwoca Софтуерен инженер Заплати в Greater London Area

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Greater London Area в iwoca възлиза на £84.6K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на iwoca. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна заплата
company icon
iwoca
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Общо годишно
£84.6K
Ниво
-
Основна
£84.6K
Stock (/yr)
£0
Бонус
£0
Години в компанията
2 Години
Години опит
5 Години
Какви са кариерните нива в iwoca?

£121K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

Допринеси

Включени длъжности

Бекенд софтуер инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в iwoca in Greater London Area е с годишно общо възнаграждение от £89,633. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в iwoca за позицията Софтуерен инженер in Greater London Area е £66,445.

Други ресурси