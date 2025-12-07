Директория на компаниите
ITT
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

ITT Софтуерен инженер Заплати

Средното общо възнаграждение за Софтуерен инженер in United States в ITT варира от $84K до $115K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ITT. Последна актуализация: 12/7/2025

Средно общо възнаграждение

$91K - $108K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$84K$91K$108K$115K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в ITT?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в ITT in United States е с годишно общо възнаграждение от $115,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ITT за позицията Софтуерен инженер in United States е $84,000.

Други ресурси

