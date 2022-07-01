Директория на компаниите
Issuu
Работите тук? Заявете вашата компания

Issuu Заплати

Заплатата в Issuu варира от $45,768 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $112,295 за Мениджър на софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Issuu. Последно актуализирано: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Софтуерен инженер
$45.8K
Мениджър на софтуерно инженерство
$112K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Issuu е Мениджър на софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $112,295. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Issuu е $79,031.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Issuu

Свързани компании

  • Square
  • Dropbox
  • Apple
  • SoFi
  • Stripe
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/issuu/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.