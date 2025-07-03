Директория на компаниите
Iron Systems
Работите тук? Заявете вашата компания

Iron Systems Заплати

Заплатата в Iron Systems варира от $12,240 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $111,440 за Мениджър на технически програми в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Iron Systems. Последно актуализирано: 11/21/2025

Софтуерен инженер
$12.2K
Мениджър на технически програми
$111K
Най-високо платената позиция в Iron Systems е Мениджър на технически програми at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $111,440. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Iron Systems е $61,840.

