Iris Business Services
Iris Business Services Продуктов мениджър Заплати

Средното общо възнаграждение за Продуктов мениджър in India в Iris Business Services варира от ₹1.23M до ₹1.75M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Iris Business Services. Последна актуализация: 12/6/2025

Средно общо възнаграждение

$15.9K - $18.9K
India
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$14K$15.9K$18.9K$19.9K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Iris Business Services?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов мениджър в Iris Business Services in India е с годишно общо възнаграждение от ₹1,750,291. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Iris Business Services за позицията Продуктов мениджър in India е ₹1,232,814.

Други ресурси

