iRhythm
iRhythm Заплати

Диапазонът на заплатите на iRhythm варира от $124,375 в общо възнаграждение годишно за Маркетингови операции в долния край до $357,700 за Ръководител софтуерно инженерство в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на iRhythm. Последна актуализация: 8/19/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $211K
Бизнес анализатор
$154K
Хардуерен инженер
$179K

Маркетингови операции
$124K
Продуктов мениджър
$266K
Продажби
$199K
Ръководител софтуерно инженерство
$358K
UX изследовател
$153K
График за придобиване на право

25%

Г. 1

25%

Г. 2

25%

Г. 3

25%

Г. 4

Тип акция
RSU

В iRhythm, RSUs подлежат на 4-годишен график за придобиване на право:

  • 25% се придобива в 1st-Г. (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-Г. (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-Г. (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-Г. (25.00% годишно)

ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в iRhythm, е Ръководител софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $357,700. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в iRhythm, е $188,876.

Други ресурси