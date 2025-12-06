Директория на компаниите
Средното общо възнаграждение за Бизнес анализатор in United States в IPG Photonics варира от $104K до $148K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на IPG Photonics. Последна актуализация: 12/6/2025

Средно общо възнаграждение

$118K - $134K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$104K$118K$134K$148K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в IPG Photonics?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Бизнес анализатор в IPG Photonics in United States е с годишно общо възнаграждение от $147,500. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в IPG Photonics за позицията Бизнес анализатор in United States е $103,750.

