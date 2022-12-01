Директория на компаниите
Investec
Investec Заплати

Диапазонът на заплатите на Investec варира от $21,164 в общо възнаграждение годишно за Инвестиционен банкер в долния край до $158,746 за Ръководител софтуерно инженерство в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Investec. Последна актуализация: 8/13/2025

$160K

Анализатор на данни
$72.4K
Експерт по данни
$92.4K
Инвестиционен банкер
$21.2K

Маркетинг
$125K
Продуктов дизайнер
$65.2K
Ръководител на проект
$42.2K
Софтуерен инженер
$81K
Ръководител софтуерно инженерство
$159K
Архитект на решения
$53.8K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Investec, е Ръководител софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $158,746. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Investec, е $72,417.

