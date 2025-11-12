Възнаграждението за Full-Stack софтуерен инженер in Greater Toronto Area в Intuit варира от CA$113K на year за Software Engineer 1 до CA$280K на year за Staff Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Toronto Area възлiza на CA$162K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Intuit. Последна актуализация: 11/12/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
Software Engineer 1
CA$113K
CA$100K
CA$9.8K
CA$3.3K
Software Engineer 2
CA$149K
CA$123K
CA$20.3K
CA$6K
Senior Software Engineer
CA$221K
CA$158K
CA$45.3K
CA$17.7K
Staff Software Engineer
CA$280K
CA$163K
CA$83K
CA$33.7K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Intuit, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)