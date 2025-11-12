Възнаграждението за Full-Stack софтуерен инженер in Greater Bengaluru в Intuit варира от ₹3.06M на year за Software Engineer 1 до ₹9.9M на year за Staff Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Bengaluru възлiza на ₹5.06M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Intuit. Последна актуализация: 11/12/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
Software Engineer 1
₹3.06M
₹2.22M
₹676K
₹173K
Software Engineer 2
₹4.46M
₹2.89M
₹1.44M
₹131K
Senior Software Engineer
₹8M
₹4.36M
₹3.25M
₹400K
Staff Software Engineer
₹9.9M
₹6M
₹2.95M
₹951K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Intuit, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)