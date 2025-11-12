Възнаграждението за Full-Stack софтуерен инженер in Canada в Intuit варира от CA$106K на year за Software Engineer 1 до CA$306K на year за Staff Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Canada възлiza на CA$165K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Intuit. Последна актуализация: 11/12/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
Software Engineer 1
CA$106K
CA$92.8K
CA$9.4K
CA$4.2K
Software Engineer 2
CA$148K
CA$120K
CA$23K
CA$5.3K
Senior Software Engineer
CA$224K
CA$145K
CA$63.8K
CA$15.8K
Staff Software Engineer
CA$306K
CA$177K
CA$93.2K
CA$36.7K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Intuit, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)