Възнаграждението за Backend софтуерен инженер in Israel в Intuit варира от ₪476K на year за Software Engineer 2 до ₪433K на year за Senior Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Israel възлiza на ₪474K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Intuit. Последна актуализация: 11/12/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
Software Engineer 1
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Software Engineer 2
₪476K
₪374K
₪63.1K
₪38.6K
Senior Software Engineer
₪433K
₪279K
₪99.8K
₪54K
Staff Software Engineer
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Intuit, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)