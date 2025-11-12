Директория на компаниите
Intuit
Intuit Backend софтуерен инженер Заплати в India

Възнаграждението за Backend софтуерен инженер in India в Intuit варира от ₹3.12M на year за Software Engineer 1 до ₹11.55M на year за Staff Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in India възлiza на ₹5.74M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Intuit. Последна актуализация: 11/12/2025

Средна Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
Software Engineer 1
(Начално ниво)
₹3.12M
₹1.99M
₹964K
₹167K
Software Engineer 2
₹4.48M
₹3.1M
₹1.15M
₹226K
Senior Software Engineer
₹6.62M
₹4.37M
₹1.96M
₹287K
Staff Software Engineer
₹11.55M
₹6.21M
₹4.38M
₹959K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Intuit, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Backend софтуерен инженер в Intuit in India е с годишно общо възнаграждение от ₹11,551,974. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Intuit за позицията Backend софтуерен инженер in India е ₹5,706,989.

Други ресурси