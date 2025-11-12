Възнаграждението за Backend софтуерен инженер in Greater Bengaluru в Intuit варира от ₹3.23M на year за Software Engineer 1 до ₹11.55M на year за Staff Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Bengaluru възлiza на ₹5.74M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Intuit. Последна актуализация: 11/12/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
Software Engineer 1
₹3.23M
₹1.99M
₹1.05M
₹195K
Software Engineer 2
₹4.48M
₹3.1M
₹1.15M
₹226K
Senior Software Engineer
₹6.62M
₹4.37M
₹1.96M
₹287K
Staff Software Engineer
₹11.55M
₹6.21M
₹4.38M
₹959K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Intuit, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)