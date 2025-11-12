Възнаграждението за UX дизайнер in India в Intuit варира от ₹4.04M на year за Product Designer 2 до ₹6.7M на year за Senior Product Designer. Медианният year пакет за възнаграждение in India възлiza на ₹3.87M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Intuit. Последна актуализация: 11/12/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
Product Designer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Product Designer 2
₹4.04M
₹2.79M
₹1M
₹254K
Senior Product Designer
₹6.7M
₹4.63M
₹1.47M
₹603K
Staff Product Designer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Intuit, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)