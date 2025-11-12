Възнаграждението за UX дизайнер in Greater Toronto Area в Intuit варира от CA$142K на year за Product Designer 2 до CA$207K на year за Senior Product Designer. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Toronto Area възлiza на CA$156K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Intuit. Последна актуализация: 11/12/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
Product Designer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Product Designer 2
CA$142K
CA$115K
CA$15.5K
CA$11.5K
Senior Product Designer
CA$207K
CA$139K
CA$51.6K
CA$16.5K
Staff Product Designer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Intuit, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)