Директория на компаниите
Intesa Sanpaolo
Работите ли тук? Заявете вашата компания

Intesa Sanpaolo Заплати

Диапазонът на заплатите на Intesa Sanpaolo варира от $15,558 в общо възнаграждение годишно за Финансов анализатор в долния край до $93,254 за Архитект на решения в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Intesa Sanpaolo. Последна актуализация: 8/13/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Софтуерен инженер
Median $47.7K

Бекенд софтуерен инженер

Финансов анализатор
$15.6K
Човешки ресурси
$81.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Ръководител на проект
$85.7K
Анализатор по киберсигурност
$80.1K
Архитект на решения
$93.3K
Технически писар
$39.8K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

The highest paying role reported at Intesa Sanpaolo is Архитект на решения at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $93,254. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Intesa Sanpaolo is $80,056.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за Intesa Sanpaolo

Свързани компании

  • Spotify
  • Facebook
  • Snap
  • Amazon
  • Google
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси