International SOS
International SOS Заплати

Заплатата в International SOS варира от $70,614 общо възнаграждение годишно за Специалист по данни в долния край до $150,000 за Продажби в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на International SOS. Последно актуализирано: 9/5/2025

$160K

Продажби
Median $150K
Специалист по данни
$70.6K
Информационен технолог (ИТ)
$94.1K

Програмен мениджър
$74.6K
Проектен мениджър
$127K
Липсва вашата длъжност?

Липсва вашата длъжност?


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в International SOS е Продажби с годишно общо възнаграждение от $150,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в International SOS е $94,063.

