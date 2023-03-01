Директория на компаниите
Interac
Interac Заплати

Диапазонът на заплатите на Interac варира от $54,953 в общо възнаграждение годишно за Информационен технолог (ИТ) в долния край до $100,269 за Анализатор по киберсигурност в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Interac. Последна актуализация: 8/10/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $87.1K
Продуктов мениджър
Median $60K
Експерт по данни
$65.4K

Информационен технолог (ИТ)
$55K
Ръководител на програма
$81.1K
Анализатор по киберсигурност
$100K
ЧЗВ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Interac, — это Анализатор по киберсигурност at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $100,269. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Interac, составляет $73,280.

