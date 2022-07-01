Директория на компаниите
IntelyCare
IntelyCare Заплати

Диапазонът на заплатите на IntelyCare варира от $100,500 в общо възнаграждение годишно за Експерт по данни в долния край до $197,010 за Ръководител на експерти по данни в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на IntelyCare. Последна актуализация: 8/10/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $148K
Ръководител на експерти по данни
$197K
Експерт по данни
$101K

Ръководител продуктов дизайн
$182K
Продуктов мениджър
$116K
Липсва ли вашата длъжност?

Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в IntelyCare, є Ръководител на експерти по данни at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $197,010. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в IntelyCare, становить $148,000.

