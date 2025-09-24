Директория на компаниите
Intelliswift Software
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

Intelliswift Software Софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in India в Intelliswift Software възлиза на ₹495K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Intelliswift Software. Последна актуализация: 9/24/2025

Средна заплата
company icon
Intelliswift Software
Software Engineer
Pune, MH, India
Общо годишно
₹495K
Ниво
Associate Software Engineer
Основна
₹485K
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹10.2K
Години в компанията
2 Години
Години опит
2 Години
Какви са кариерните нива в Intelliswift Software?

₹13.98M

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от ₹2,621 хил.+ (понякога ₹2,6210 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Intelliswift Software in India е с годишно общо възнаграждение от ₹3,695,812. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Intelliswift Software за позицията Софтуерен инженер in India е ₹484,558.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Intelliswift Software

Свързани компании

  • Google
  • Uber
  • Snap
  • Tesla
  • Microsoft
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси