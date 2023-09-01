intelliHR Заплати

Директория на компаниите
Заплатата в intelliHR варира от $84,948 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $162,505 за Мениджър на софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на intelliHR. Последно актуализирано: 11/24/2025

Софтуерен инженер
$84.9K
Мениджър на софтуерно инженерство
$163K
Най-високо платената позиция в intelliHR е Мениджър на софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $162,505. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в intelliHR е $123,726.

