Intelligent Project Solutions
    За нас

    Intelligent Project Solutions (IPS) is a company that provides innovative AI solutions to meet the engineering and digital transformation needs of customers in the oil, gas, and chemical sectors.

    2018
    20
    $1M-$10M
