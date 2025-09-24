Директория на компаниите
IntelliGenesis
Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in United States в IntelliGenesis възлиза на $118K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на IntelliGenesis. Последна актуализация: 9/24/2025

Средна заплата
company icon
IntelliGenesis
Software Engineer
Linthicum Heights, MD
Общо годишно
$118K
Ниво
L3
Основна
$118K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
2 Години
Години опит
8 Години
Какви са кариерните нива в IntelliGenesis?

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Допринеси

The highest paying salary package reported for a Софтуерен инженер at IntelliGenesis in United States sits at a yearly total compensation of $166,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at IntelliGenesis for the Софтуерен инженер role in United States is $117,500.

