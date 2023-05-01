Директория на компаниите
IntelliBoard
Работите тук? Заявете вашата компания

IntelliBoard Заплати

Заплатата в IntelliBoard варира от $39,800 общо възнаграждение годишно за Инженер по продажби в долния край до $45,900 за Архитект на решения в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на IntelliBoard. Последно актуализирано: 11/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Инженер по продажби
$39.8K
Архитект на решения
$45.9K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в IntelliBoard е Архитект на решения at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $45,900. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в IntelliBoard е $42,850.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за IntelliBoard

Свързани компании

  • Microsoft
  • DoorDash
  • Dropbox
  • Square
  • LinkedIn
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/intelliboard/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.