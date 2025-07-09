Директория на компаниите
Intellias
Работите ли тук? Заявете вашата компания

Intellias Заплати

Диапазонът на заплатите на Intellias варира от $15,288 в общо възнаграждение годишно за Маркетинг в долния край до $95,574 за Ръководител софтуерно инженерство в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Intellias. Последна актуализация: 8/10/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Софтуерен инженер
Median $60K

Бекенд софтуерен инженер

Бизнес анализатор
$65.8K
Анализатор на данни
$35K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Хардуерен инженер
$63.6K
Информационен технолог (ИТ)
$77.6K
Маркетинг
$15.3K
Ръководител на проект
$46.8K
Ръководител софтуерно инженерство
$95.6K
Архитект на решения
$82.3K
Технически ръководител на програма
$67.3K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

Intellias'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $95,574 ücretle Ръководител софтуерно инженерство at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Intellias'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $64,683'dır.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за Intellias

Свързани компании

  • Intuit
  • Amazon
  • Spotify
  • Dropbox
  • Stripe
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси